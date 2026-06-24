Die Märkte vergessen schnell. Erst der Absturz, dann die Stille. Und dann beginnt, fast unbemerkt, die Gegenbewegung. Genau an diesem Punkt befinden wir uns gerade. Denn ein ehemaliger DAX-Liebling hat seit seinem Hoch über 35 Prozent verloren. Die Schlagzeilen waren brutal. Die Anleger flohen. Doch wer die Sprache der Märkte wirklich versteht, erkennt: Der Ausverkauf ist abgeschlossen. Der Boden ist geformt. Die nächste Welle rollt jetzt an.Das Unternehmen gehört zu den wenigen Konzernen weltweit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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