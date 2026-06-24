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Dow Jones News
24.06.2026 16:15 Uhr
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MÄRKTE USA/Etwas fester - Erholung bei Technologie-Werten

DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Erholung bei Technologie-Werten

DOW JONES--Leicht erholt zeigt sich die Wall Street zu Handelsbeginn am Mittwoch. Bei den Technologiewerten kommt es nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag allerdings nur zu einer leichten Gegenbewegung. Der Dow-Jones-Index verbessert sich um 0,1 Prozent auf 51.717 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,3 Prozent zu. Die Nasdaq-Indizes erholen sich um bis zu 0,3 Prozent, nachdem sie am Dienstag um bis zu 3,3 Prozent eingeknickt waren.

Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung. Mit den jüngsten Turbulenzen im Technologie-Sektor stehen die Ergebnisse von Micron Technology für das dritte Quartal nach der Schlussglocke im Fokus - einem der weltweit größten Hersteller von Speicherchips. Das Unternehmen gilt als wichtiger Indikator für KI-bezogene Ausgaben, da seine Chips in Rechenzentren und fortschrittlichen Computersystemen genutzt werden. Die Aktie legt um 1,8 Prozent zu, nachdem sie am Vortag um gut 13 Prozent eingebrochen war. Die Papiere von Intel erholen sich um 1,3 Prozent und Nvidia klettern um 0,2 Prozent.

Die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten setzen keinen Impuls. Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im ersten Quartal 2026 gestiegen. Eine halbe Stunde nach Sitzungsbeginn folgen dann noch die Neubauverkäufe für Mai. Für Bewegung könnten dagegen die Ergebnisse des Bankenstresstests der US-Notenbank nach der Schlussglocke sorgen.

Bei den Einzelwerten fällt die Fedex-Aktie um 1,5 Prozent. Der Logistik-Konzern hat im vierten Geschäftsquartal dank höherer Versandtarife und -volumina einen höheren Umsatz verzeichnet. Der Gewinn ging allerdings leicht zurück. Belastend sei vor allem die Margenentwicklung. Der Ausblick ist nach Einschätzung der Analysten von Morgan Stanley wegen mehrerer struktureller Änderungen in der Finanzberichterstattung des Unternehmens schwer zu bewerten.

Für die Alphabet-Aktie geht es um 1,3 Prozent nach oben. Die Google-Muttergesellschaft wird ab Montag in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen. Platz machen muss dafür Verizon Communications (-0,4%).

Qualcomm (-1,8%) übernimmt das KI-Softwareunternehmen Modular in einem rund 3,9 Milliarden Dollar schweren Aktiendeal. Modular bietet Software an, mit der KI effizient über verschiedene Hardware-Architekturen hinweg ausgeführt werden kann, wodurch Entwickler KI zu geringeren Gesamtkosten einsetzen können.

Cerebras Systems fallen um 11,7 Prozent, obwohl der KI-Chiphersteller bessere Ergebnisse als erwartet für das dritte Quartal gemeldet hat. Die Erwartungen waren vor der Veröffentlichung sehr hoch, da es sich um den ersten Bericht des Unternehmens seit dem Börsengang im Mai handelte.

SK Hynix will mit der geplanten Zweitnotiz an der Wall Street mehr als 29 Milliarden US-Dollar einnehmen. Ausländische Investoren sollen die Expansionspläne des südkoreanischen Chipkonzerns finanzieren, der von der hohen Nachfrage nach technisch führenden Halbleitern im Zuge des weltweiten KI-Booms profitiert. Das Unternehmen plant mit einem Handelsstart am 10. Juli.

Dollar legt weiter zu - Ölpreise fallen erneut

Der Dollar setzt seine Aufwärtsbewegung fort, der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent. Weiter stützt die Aussicht auf steigende Zinsen durch die Fed im weiteren Jahresverlauf. "Die erwartete Straffung könnte die Dollar-Stärke weiter antreiben und die Anleiherenditen auf einem erhöhten Niveau belassen", sagt Bas Kooijman von DHF Capital S.A. Die PCE-Inflationsdaten, der bevorzugte Inflationsindikator der Fed, würden am Donnerstag im Mittelpunkt stehen, und ein starker Wert könnte die Erwartungen einer Zinserhöhung im September zementieren, so der Vermögensverwalter. Die Rendite zehnjähriger Anleihen verliert nach den jüngsten Gewinnen 7 Basispunkte auf 4,43 Prozent.

Die Ölpreise weiten ihre Verluste aus, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Social-Media-Beitrag mitgeteilt hat, der Iran habe den USA erklärt, er verlange oder kassiere keine Gebühren von Schiffen, die die Straße von Hormus befahren. Der Preis für ein Barrel Brent reduziert sich um 4,3 Prozent auf 73,74 Dollar.

Für den Goldpreis geht es um weitere 2,9 Prozent auf 3.991 Dollar je Feinunze nach unten; er fällt damit unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 Dollar. Neben dem andauernd starken Dollar belastet auch die Aussicht auf steigende Zinsen das zinslose Edelmetall. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          51.717,45  +0,1   +50,61    51.666,84 
S&P-500         7.384,69  +0,3   +19,23    7.365,46 
NASDAQ Comp      25.668,41  +0,3   +81,37    25.587,04 
NASDAQ 100       29.421,07  +0,3   +73,79    29.347,27 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,16 -0,04    4,21      4,15 
5 Jahre           4,21 -0,06    4,27      4,20 
10 Jahre          4,43 -0,07    4,50      4,42 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:02 
EUR/USD          1,1341  -0,4  -0,0040     1,1381   1,1382 
EUR/JPY          183,38  -0,3  -0,4700     183,85  183,8600 
EUR/CHF          0,9212  -0,0  -0,0003     0,9215   0,9213 
EUR/GBP          0,8614  -0,1  -0,0005     0,8619   0,8622 
USD/JPY          161,7  +0,1   0,1300     161,57  161,5500 
GBP/USD          1,3164  -0,3  -0,0039     1,3203   1,3198 
USD/CNY          6,8106  +0,3   0,0206     6,7900   6,7894 
USD/CNH          6,816  +0,3   0,0214     6,7946   6,7938 
AUS/USD          0,6898  -0,2  -0,0016     0,6914   0,6931 
Bitcoin/USD      61.709,20  -1,1  -679,85    62.389,05 62.410,49 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         69,92  -4,5   -3,29      73,21 
Brent/ICE         73,74  -4,3   -3,34      77,08 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          3.990,79  -2,9  -117,56    4.108,35 
Silber           58,75  -5,3   -3,28      62,03 
Platin         1.580,44  -4,3   -71,36    1.651,80 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

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June 24, 2026 09:42 ET (13:42 GMT)

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