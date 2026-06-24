Apple hat zwei Wochen nach seiner Entwicklerkonferenz zweite Vorabversionen all seiner neuen Betriebssysteme ausgeliefert. Was neu ist - und wann auch du mittesten darfst. Apple hat die zweite Beta-Version von iOS 27, MacOS 27, iPadOS 27, WatchOS 27, TVOS 27 und VisionOS 27 für Entwickler veröffentlicht. Die neuen Vorabversionen folgen zwei Wochen nach der ersten Beta zur Entwicklerkonferenz WWDC am 8. Juni. Das Update bringt nachgereichte Funktionen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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