Für alle, die wissen möchten, wie es mit dem Maklermarkt konkret weitergehen könnte, ist der Digitalkongress "Maklermarkt 2030+" genau das Richtige. Am 09.07.2026 ab 9:00 Uhr geben diverse Experten einen Einblick in die potenzielle Zukunft und diskutieren, was kommen mag. Prognosen zur Zukunft der Maklerbranche hört man von allen Seiten. Doch viele dieser Szenarien basieren auf Annahmen, Wunschdenken oder unzureichender Datenbasis. Der Digitalkongress "Maklermarkt 2030+" schaut mit einem fundierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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