Wenn Hedgefonds in großem Stil zugreifen, sollten Anleger genau hinschauen. Denn die milliardenschweren Profis setzen ihr Kapital nicht wahllos ein - sie suchen nach den besten Chancen am Markt. Genau das macht ihren jüngsten Fokus jetzt so spannend: 3 Aktien stehen derzeit besonders im Rampenlicht des Smart Money. Und alle 3 bringen das Zeug mit, Anlegern kräftige Gewinne zu liefern.Der Reiz dabei: Hinter den Käufen stecken keine beliebigen Namen, sondern Unternehmen mit handfesten Kurstreibern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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