Der KI-Boom treibt nicht nur Chip- und Softwarewerte an. Rechenzentren, Hyperscaler und neue Fabriken lassen den Strombedarf explodieren. Ein großer US-Energieversorger könnte genau davon profitieren. Charttechnisch baut sich ein spannendes Setup auf.Der KI-Boom hat einen oft unterschätzten Flaschenhals: Energie. Ohne gesicherte Stromversorgung laufen keine Rechenzentren, keine KI-Modelle und keine industrielle Expansion. Genau deshalb rückt ein großer US-Versorger plötzlich in den Fokus der Anleger.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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