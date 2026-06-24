Der chinesische Bergbaukonzern Zijin Mining treibt die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotten voran. Das Unternehmen setzt inzwischen an mehreren Standorten Batterie-elektrische Muldenkipper ein und entwickelt dabei einen Teil der Fahrzeuge selbst. Zijin Mining zählt zu den größten Produzenten von Gold, Kupfer und Zink in China. Nach eigenen Angaben entschied sich der Konzern zum Aufbau einer eigenen Produktions- und Montagelinie für Elektro-Muldenkipper, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net