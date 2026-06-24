Emyria formalisiert NSW-Belegschaft vor Eröffnung der ersten Sydney-Klinik

Anzeige / Werbung

Emyria Limited (ISIN: AU0000073645 | WKN: A3EEM1) hat die Ausbildung der ersten Gruppe von Sydney-Therapeuten abgeschlossen und damit einen weiteren Schritt in Richtung der geplanten Eröffnung der ersten Empax-Klinik in New South Wales gemacht. Die Eröffnung der Klinik am Standort Matilda Nepean ist für das dritte Quartal des Kalenderjahres 2026 vorgesehen. Emyria positioniert sich als Anbieter evidenzbasierter Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit.

Im Rahmen der im April angekündigten Rekrutierungskampagne für klinisches Personal in NSW wurden insgesamt 25 vertraglich gebundene Therapeuten sowie 6 Psychiater durch Empax in einem Wochenend-Training geschult. Diese Fachkräfte ergänzen die bestehende klinische Belegschaft des Unternehmens, die mittlerweile aus über 100 geschulten und beauftragten Psychiatern und Therapeuten in ganz Australien besteht.

Aufbau der klinischen Kapazitäten in einem wachsenden Markt

Die abgeschlossene Schulung markiert einen weiteren operativen Schritt beim Aufbau einer vierten staatlichen Klinikstruktur von Emyria. Neben den bestehenden Standorten in Western Australia, Queensland und Victoria wird damit die Expansion nach New South Wales vorbereitet.

Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an weiteren zentralen operativen Voraussetzungen für die Eröffnung der Sydney-Klinik. Dazu zählen bereits gesicherte Medikamente sowie die laufende Finalisierung der Fit-out-Arbeiten am Standort Matilda Nepean.

Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach evidenzbasierten Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit in NSW. Der Bundesstaat stellt mit über 1,8 Millionen Menschen mit einer langfristigen mentalen oder Verhaltensstörung den größten adressierbaren Patientenmarkt Australiens dar. Gleichzeitig sind psychologische Verletzungen seit 2019-20 um 64% gestiegen.

Emyria Executive Director Greg Hutchinson kommentierte:

"The completion of clinician training in NSW is a positive step in Emyria's national expansion efforts. We are well-positioned to be able to deliver new therapies for the many people suffering complex mental health conditions who need access to treatment. With the Sydney clinic opening on track for Q3 CY2026, we are also pleased to confirm that we are delivering in line with our stated corporate milestones."

"Der Abschluss der Kliniker-Ausbildung in NSW ist ein positiver Schritt in Emyrias nationalen Expansionsbemühungen. Wir sind gut positioniert, um neue Therapien für die vielen Menschen mit komplexen psychischen Erkrankungen bereitzustellen, die Zugang zu Behandlung benötigen. Mit der Eröffnung der Sydney-Klinik, die weiterhin für Q3 CY2026 geplant ist, freuen wir uns außerdem zu bestätigen, dass wir im Einklang mit unseren genannten Unternehmensmeilensteinen liefern."

Netzwerk wächst auf über 100 Fachkräfte und bereitet Markteintritt in Sydney vor

Mit der aktuellen Ausbildungsrunde erweitert Emyria seine klinische Struktur in Australien weiter. Die 25 Therapeuten und 6 Psychiater aus New South Wales werden in das bestehende Netzwerk integriert, das bereits mehr als 100 geschulte Kliniker umfasst.

Die Ausbildung gilt als ein zentraler Baustein für die geplante Inbetriebnahme der ersten Empax-Klinik in Sydney. Der Standort Matilda Nepean soll im dritten Quartal 2026 eröffnet werden und damit die bestehende Präsenz des Unternehmens in mehreren australischen Bundesstaaten ergänzen.

Neben der Personalentwicklung hebt das Unternehmen hervor, dass die Vorbereitungen für die Kliniköffnung planmäßig verlaufen. Damit wird der Aufbau der operativen Struktur in NSW weiter konkretisiert und die Grundlage für den Markteintritt in Australiens größtem Patientenmarkt geschaffen.

Am Ende der Mitteilung wird zudem betont, dass NSW als größter Zielmarkt des Landes gilt und die Nachfrage nach innovativen Therapieansätzen weiter zunimmt.

-

Quellen:

ASX:EMD - Emyria Confirms NSW Workforce Ahead of Clinic Opening

https://emyria.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Emyria formalisiert NSW-Belegschaft vor Eröffnung der ersten Sydney-Klinik appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000073645