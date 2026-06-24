Köln/Brüssel (ots) -2026 feiert die FECCIA (https://feccia.eu/) - Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes - ihr 70-jähriges Bestehen. Die europäische Dachorganisation der Fach- und Führungskräfte der chemischen Industrie wurde am 8. Juni 1956 in Paris gegründet."Die 1950er Jahre waren zu einer Zeit, als Europa noch die tiefen Wunden des Zweiten Weltkriegs trug", sagt FECCIA-Präsident und VAA-Vorstandsmitglied Dr. Roland Fornika. "Darum war der Gründungsgedanken unserer Organisation unmissverständlich: Wir arbeiten für eine europäische Gemeinschaft, die durch Kooperation, gegenseitigen Respekt und kontinuierlichen Dialog geprägt ist. Die Werte, auf denen die Organisation gegründet wurde, sind heute so relevant wie am ersten Tag."Sieben Jahrzehnte später steht FECCIA für eine bemerkenswerte Idee: Alle Entscheidungen der Organisation werden im Konsens getroffen. Selbst der Brexit konnte die Geschlossenheit der Organisation nicht erschüttern - der britische Mitgliedsverband ist bis heute Teil der FECCIA.Als größter sektoraler Verband innerhalb der Europäischen Führungskräfte-Organisation CEC European Managers (https://www.cec-managers.org/) vertritt FECCIA die Interessen der Branche gegenüber den europäischen Institutionen wie der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Mit dem Europäischen Chemie-Arbeitgeberverband ECEG gibt es einen partnerschaftlichen Umgang, der den sozialen Gedanken trägt. Gemeinsam mit der Gewerkschaft industriAll Europe wurde eine Reihe richtungsweisender europäischer Projekte umgesetzt.Für den VAA als deutsches Mitglied der FECCIA ist das Jubiläum Anlass, sich zur gemeinsamen Stärke und Verbundenheit der Fach- und Führungskräfte der Chemie- und Pharmaindustrie in Europa zu bekennen. Denn in einer Zeit geopolitischer und wirtschaftlicher Anspannung bleibt die europäische Zusammenarbeit eine existenzielle Grundlage. "Kein europäisches Land kann die globalen Herausforderungen allein bewältigen", betont VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow. "Die FECCIA zeigt seit 70 Jahren, dass unterschiedliche Interessen überbrückt werden können und dass gegenseitiger Respekt die Grundlage nachhaltigen Fortschritts ist."Ansprechpartner für Rückfragen:Patrick Herrmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter der Geschäftsführung, Telefon: +49 221 160010, E-Mail: patrick.herrmann@vaa.de, www.vaa.de.Original-Content von: VAA - Führungskräfte Chemie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134575/6301526