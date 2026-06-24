München (ots) -Wallfahrtsdirektor Dr. Michael Menzinger hat heute im Namen der Kirchenverwaltung im Bayerischen Landtag eine Petition zum Schutz des Wallfahrtsortes Maria Vesperbild übergeben. Ziel der Petition ist es, die Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans Donau-Iller in ihrer derzeitigen Form zu stoppen. Die CSU-Fraktion wird das Petitionsverfahren konstruktiv begleiten und sich dafür einsetzen, dass der Schutz von Maria Vesperbild in der Regionalplanung angemessen verankert wird. Kulturelles Erbe und eine verantwortungsvolle Energiepolitik schließen sich nicht aus - sie müssen jedoch sorgfältig und mit Augenmaß abgewogen werden.Robert Brannekämper, wissenschaftspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion und Vorsitzender des Bayerischen Landesdenkmalrats, betont: "Die Sichtachsen zum Gnadenort Maria Vesperbild zu bewahren und den Prüfradius zu ihrer Freihaltung von drei auf zehn Kilometer auszuweiten, ist ein zentrales Anliegen für den Schutz unseres kulturellen Erbes. Bis heute pilgern Gläubige in großer Zahl nach Maria Vesperbild - getragen von einer tief verwurzelten Volksfrömmigkeit. Diesen besonderen Ort auch für kommende Generationen zu sichern, ist der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag ein wichtiges Anliegen."Jenny Schack, Stimmkreisabgeordnete im Bayerischen Landtag, unterstreicht die besondere regionale Bedeutung des Anliegens: "Maria Vesperbild ist weit mehr als ein Wallfahrtsort - es ist ein lebendiges Herz unserer Region, das Menschen seit Jahrhunderten Orientierung und Halt gibt. Diese Petition verdient unsere volle Unterstützung. Die geplante Regionalplanänderung in ihrer jetzigen Form bedroht das, was diesen Ort ausmacht: seine Stille, seine Würde und seine unverbaute Einbettung in die Landschaft. Wir können und wollen nicht zulassen, dass dieses kulturelle und religiöse Erbe leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird. Die Regionalplanänderung Windenergie muss in dieser Form gestoppt werden."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6301523