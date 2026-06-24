Der Ölpreis bleibt unter Druck und arbeitet das zuletzt skizzierte Schwächeszenario weiter ab. Nach dem Bruch wichtiger Unterstützungen gelang keine überzeugende Rückeroberung, vielmehr setzten sich die Abgaben bis in den Bereich um 70 US$ fort. Damit rückt die bereits avisierte Zielzone um 66 US$ nun unmittelbar näher. Verkäufer bleiben am Drücker In der letzten Analyse stand bereits die Frage im Raum, ob WTI bald noch günstiger werden könnte. Genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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