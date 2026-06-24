Ethereum bleibt weiter unter Druck. Wie bereits bei Bitcoin und XRP fehlt es auch bei ETH aktuell an neuer Nachfrage. Gleichzeitig kämpft der Kurs um eine wichtige Volumenzone, deren Verlust das Risiko weiterer Abgaben erhöhen könnte. Nachfrage bleibt weiterhin schwach Der Kryptomarkt befindet sich unverändert in einer schwierigen Phase. Die jüngste Korrektur an den Aktienmärkten belastet zusätzlich die Stimmung der Anleger. Viele Investoren ziehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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