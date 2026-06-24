Gold bleibt im Abwärtsstrudel gefangen. Nach einer leichten Erholung Mitte des Monats gibt der Preis seit Mitte letzter Woche wieder spürbar nach. An diesem Mittwoch sinkt das gelbe Edelmetall um mehr als -2% und fällt zeitweise unter die 4.000-US$-Marke. Doch wie sind die weiteren Aussichten? Bietet sich Anlegern auf dem aktuellen Niveau eine gute Einstiegschance oder sollten sie besser an der Seitenlinie bleiben? Die Stimmung hat gedreht Noch Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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