Seit Wochen berichten Händler:innen über seltsame Bestellungen in europäischen Antiquariaten. Eine kanadische Firma soll in großem Umfang ältere Bücher aufkaufen. Beobachter:innen vermuten dahinter KI-Firmen, die ihre Systeme trainieren wollen. KI-Firmen haben in den vergangenen Jahren große Mengen an Büchern -Â gedruckt oder digital -Â für das Training ihrer Modelle verwendet. Dabei haben sie sich offenbar auch aus nicht legalen Quellen, sogenannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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