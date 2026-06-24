Die Bafin hat fondsgebundene Lebensversicherungen erneut unter dem Aspekt des Kundennutzens untersucht. Zwar zeigen sich bei Kosten und Transparenz Fortschritte, doch bei Effektivkosten, Rückvergütungen und Überschussbeteiligung sieht die Aufsicht weiterhin Nachbesserungsbedarf. Anhand von Kostenstruktur, Rendite und Überschussbeteiligung nimmt die Bafin regelmäßig den Kundennutzen fondsgebundener Lebensversicherungen unter die Lupe. Die aktuelle Untersuchung zeigt nun zwar Fortschritte in einigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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