Die Palantir-Aktie ist heute zeitweise auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Die Abwärtsbewegung läuft seit Tagen, zuletzt wurde eine wichtige Unterstützung unterschritten. In dieser Phase schlägt Ark-Chefin Cathie Wood zu. AKTIONÄR-Leser konnten die Situation entspannter erleben als die meisten - aus gutem Grund.Bis auf 113,90 Dollar ging es heute nach der US-Eröffnung mit Palantir zunächst nach unten. Das ist der tiefste Stand seit dem 8. Mai 2025.AKTIONÄR-Leser konnten der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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