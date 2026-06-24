Die Daimler-Aktie gerät am Mittwoch unter Druck. Der Wert des Nutzfahrzeugherstellers verliert rund 1,5 Prozent und fällt auf etwa 40,58 Euro zurück. Nach der Erholung der vergangenen Monate stellt sich nun die Frage, ob es sich lediglich um eine normale Verschnaufpause handelt oder ob die Aktie vor einer neuen Schwächephase steht.Rückgang nach Erholungsphase Die Daimler Truck-Aktie hatte sich zuletzt deutlich vom Jahrestief bei rund 32 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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