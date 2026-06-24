Mainz (ots) -
Woche 27/26
Sa., 27.6.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Kroatien - Ghana
Vorrunde Gruppe L
Übertragung aus Philadelphia/USA
Kommentator: Gari Paubandt
In der Halbzeitpause:
gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT)
So., 28.6.
15.30 plan b: City vibes
Bitte Änderung beachten:
Wie kühlen wir unsere Städte ab?
(Text und weitere Angaben s. So., 5.7., 15.30 Uhr.)
("plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?" verschiebt sich
auf So., 5.7., 15.30 Uhr.
Änderung bitte auch für die Wiederholung am 1.7., um 4.00 Uhr beachten.)
Woche 28/26
So., 5.7.
15.30 plan b: City vibes
Bitte Änderung beachten:
Wie machen wir unsere Städte sicherer?
(Text und weitere Angaben s. So., 28.6., 15.30 Uhr.)
("plan b: City vibes - Wie kühlen wir unsere Städte ab?" wird auf So., 28.6.,
15.30 Uhr vorgezogen.
Änderung bitte auch für die Wiederholung am 22.7., um 3.30 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6301541
Woche 27/26
Sa., 27.6.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Kroatien - Ghana
Vorrunde Gruppe L
Übertragung aus Philadelphia/USA
Kommentator: Gari Paubandt
In der Halbzeitpause:
gegen 23.45 heute Xpress (HD/UT)
So., 28.6.
15.30 plan b: City vibes
Bitte Änderung beachten:
Wie kühlen wir unsere Städte ab?
(Text und weitere Angaben s. So., 5.7., 15.30 Uhr.)
("plan b: City vibes - Wie machen wir unsere Städte sicherer?" verschiebt sich
auf So., 5.7., 15.30 Uhr.
Änderung bitte auch für die Wiederholung am 1.7., um 4.00 Uhr beachten.)
Woche 28/26
So., 5.7.
15.30 plan b: City vibes
Bitte Änderung beachten:
Wie machen wir unsere Städte sicherer?
(Text und weitere Angaben s. So., 28.6., 15.30 Uhr.)
("plan b: City vibes - Wie kühlen wir unsere Städte ab?" wird auf So., 28.6.,
15.30 Uhr vorgezogen.
Änderung bitte auch für die Wiederholung am 22.7., um 3.30 Uhr beachten.)
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ZDF-Planung
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6301541
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