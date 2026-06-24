Mainz (ots) -
ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 28. Juni 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Bei Kiwi gibt es dieses Mal unter anderem einen Gladiatorenkampf, für den DER Gladiator Ralf Möller höchstpersönlich anreist. Dazu kommen eine Cycling-Challenge, Grillköstlichkeiten und viel Musik.
Gäste: Katrina formerly of Katrina & The Waves, SOS Project feat. Dante Thomas, Kerstin Ott, Buddy, Marquess, Juan Daniél x Gionathan, Nico Gomez und Garcia.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6301540
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Bei Kiwi gibt es dieses Mal unter anderem einen Gladiatorenkampf, für den DER Gladiator Ralf Möller höchstpersönlich anreist. Dazu kommen eine Cycling-Challenge, Grillköstlichkeiten und viel Musik.
Gäste: Katrina formerly of Katrina & The Waves, SOS Project feat. Dante Thomas, Kerstin Ott, Buddy, Marquess, Juan Daniél x Gionathan, Nico Gomez und Garcia.
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