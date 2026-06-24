Das E-SUV Torres EVX vom südkoreanischen Hersteller KG Mobility kostet in Deutschland regulär ab 42.000 Euro. Ab sofort nimmt das Unternehmen nun aber Bestellungen für das wesentlich günstigere Sondermodell Nomad an. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine abgespeckte Version, sondern offenbar um ein Kampfpreis-Angebot. KG Mobility (KGM) gibt an, dass der Torres EVX Nomad ab sofort zu Preisen ab 34.990 Euro in Deutschland bestellbar ist. Die neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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