Mit unübertroffener Datenreichweite und -geschwindigkeit ist INRIX die maßgebliche Quelle für laufende Verkehrsanalysen zum World Cup

INRIX, ein weltweit führender Anbieter von Verkehrsdaten und -analysen, gab heute die Einführung seines 2026 FIFA World Cup Data Hub bekannt, der Verkehrsbehörden, Veranstaltungsorganisatoren, Medien und Reisenden einen umfassenden Echtzeit-Überblick darüber bietet, wie das weltweit größte Sportereignis Millionen von Menschen in Bewegung bringt.

Der 2026 FIFA World Cup findet in 16 Städten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko statt und ist damit die geografisch vielfältigste Weltmeisterschaft der Geschichte. Da die Spiele in 11 US-amerikanischen Stadien Millionen von Fans aus aller Welt anziehen, sind die Anforderungen an den Nahverkehr so unterschiedlich wie die Städte selbst. INRIX ist in der einzigartigen Lage, diese Komplexität in großem Maßstab und mit beispielloser Geschwindigkeit zu erfassen gestützt auf eine Dateninfrastruktur, die kein anderes Unternehmen übertreffen kann.

Auf der Grundlage von mehr als 300 Millionen vernetzten Fahrzeugen und Geräten, einem 50-Petabyte-Datenpool für Verkehrsdaten sowie 44 Milliarden täglich generierten Datenpunkten ist INRIX in der Lage, die Verkehrslage rund um jedes Stadion in den USA bereits innerhalb weniger Stunden vor einem Spiel zu analysieren. Das Unternehmen vergleicht die Geschwindigkeiten am Veranstaltungstag mit historischen Referenzwerten, identifiziert Engpässe in den Verkehrskorridoren und vergleicht die Auswirkungen des World Cup mit denen anderer Großveranstaltungen an denselben Austragungsorten.

Erste Daten vom Eröffnungswochenende des Turniers bestätigten erhebliche Verkehrsspitzen vor und nach den Spielen im Umkreis von einer Meile um die Stadien. In Los Angeles, der San Francisco Bay Area, dem Großraum New York/New Jersey, Boston, Houston, Dallas und Philadelphia sank die Verkehrsgeschwindigkeit vor den Spielen in der Nähe einiger Veranstaltungsorte um fast 50 unter den Normalwert. Lesen Sie den vollständigen Bericht von INRIX zum Eröffnungswochenende hier.

"Dank der Fülle an Daten, auf die wir Zugriff haben, können wir Fragen zum Verkehr beantworten, die andere weder in dieser Geschwindigkeit noch in diesem Umfang beantworten können", sagte Ahmed Darrat, Chief Product Officer bei INRIX. "Über die Erfassung der Fahrzeuggeschwindigkeiten hinaus analysieren wir die Ampelleistung, die Bewegungen von Fußgängern und der Mikromobilität, multimodale Vergleiche zwischen verschiedenen Spielarten und Städten sowie den Vergleich des Verkehrsaufkommens während des World Cup mit dem anderer Großveranstaltungen an denselben Austragungsorten. Das ist es, was mehr als 20 Jahre eigener Mobilitätsdaten ermöglichen."

INRIX wird während des gesamten Turniers laufende Verkehrsanalysen veröffentlichen, wobei im Verlauf der Weltmeisterschaft bis zum Finale am 19. Juli mehrere Datenveröffentlichungen pro Woche erfolgen werden. Für laufende Vergleiche von Spiel zu Spiel, Berichte zu Verkehrsverzögerungen und städtespezifische Einblicke in die Mobilität besuchen Sie bitte https://inrix.com/fifa-world-cup-traffic-insights/.

Über INRIX

Das 2004 gegründete Unternehmen INRIX ist ein Vorreiter für intelligente Mobilitätslösungen, das Big Data von vernetzten Geräten und Fahrzeugen in Mobilitätsinformationen umwandelt. INRIX nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um präzise und aussagekräftige Mobilitätsdaten zu liefern. Dieser innovative Ansatz hat INRIX zu einem der führenden Anbieter von Daten und Analysen zur Mobilität von Menschen und Fahrzeugen gemacht. Mit Partnern und Lösungen, die das gesamte Mobilitäts-Ökosystem abdecken, ist INRIX einzigartig an der Schnittstelle von Technologie und Verkehr positioniert. Weitere Informationen finden Sie unter inrix.com.

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