Meta hat soeben eine Trumpfkarte gespielt. Die Smart-Glasses in Partnerschaft mit Ray Ban werden nun im Preis gesenkt und die Partnerschaft mit Ray Ban beendet. Alles mit Blick auf die Zukunft, in der Apple zur Konkurrenz wird. Trotz eines historisch niedrigen KGVs scheint die Aktie wie festgewurzelt. Sinken hier gerade die Einstiegskurse des Jahrzehnts, oder straft der Markt die hohe CapEx zu Recht ab? Das Ende der Ray-Ban-Ära und der Preisschock ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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