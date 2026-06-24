© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie globalen Industriemetalle schwächeln massiv. Die falkenhafte US-Notenbank und der starke US-Dollar reißen die Preise für Kupfer, Aluminium und Nickel in die Tiefe. Wie weit geht die Talfahrt?Industriemetalle wie Kupfer, Aluminium und Nickel sowie das edle Katalysator-Metall Palladium gelten als die Fieberthermometer der Weltwirtschaft. Wenn die Schornsteine der Fabriken rauchen und die globale Konjunktur brummt, schießen ihre Preise in die Höhe. Doch aktuell senden die Märkte eher ein Warnsignal. Binnen kürzester Zeit haben die für das Wirtschaftswachstum wichtigsten Rohstoffe massiv an Wert verloren. Kupfer verlor seit Monatsbeginn deutliche 8,1 Prozent und sackte im Monatsvergleich um …
Enthaltene Werte: XD0002876XXX,8534207,191342477,XC0005705XXX,XC0009656XXXDen vollständigen Artikel lesen
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