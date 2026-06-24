© Foto: Boris Roessler/dpaDie großen US-Indizes haben ihre Gewinne am Mittwoch ausgebaut. Der Ölpreis fällt auf Stand vor Nahost-Krieg. Der Rheinmetall-Crash belastet den DAX und die gesamte Rüstungsbranche. Gold verbilligt sich deutlich.Die US-Börsen haben ihre Gewinne in den Handel am Mittwoch deutlich ausgebaut und damit einen Teil der zum Teil deutlichen Rückschläge des Vortages, insbesondere beim technologielastigen Nasdaq-Index, wieder aufgeholt. Der Dow-Index stieg zuletzt (17:45 Uhr) um 0,9 Prozent, während es für den S&P 500 um 0,6 Prozent aufwärts ging. Der technologielastige Nasdaq Composite erholte sich um 0,6 Prozent. Stärkste Dow-Werte waren die Baumarktketten Home Depot und Sherwin-Williams. Der …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US5951121038,DE0007030009,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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