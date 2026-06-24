Erfahrene Expertin für Markteinführung und Umsatzsteuerung soll die globalen Vertriebs- und Kundenerfolgsorganisationen in die nächste Wachstumsphase führen

Airship, das auf "Mobile-First"-Kundenerlebnisse spezialisierte Unternehmen, gab heute die Ernennung von Laura Zwahlen zur Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Frau Zwahlen wird alle weltweiten umsatzgenerierenden Aktivitäten leiten und die Abstimmung, Umsetzung sowie Strategie der Teams in den Bereichen Vertrieb, Kundenbetreuung und Kundenerfolg bei Airship vorantreiben, um die Marktführerschaft des Unternehmens und die Wirkung auf die Kunden weiter zu stärken. Sie wird direkt an CEO Brett Caine berichten.

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Laura Zwahlen, Chief Revenue Officer (CRO) of Airship

Frau Zwahlen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Markteinführung und Umsatzsteuerung und kann auf eine nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Begleitung von Technologieunternehmen durch Phasen raschen Wachstums, strategischer Übernahmen und Börsengänge zurückblicken. Zuvor war sie als CRO bei NextRoll (der Muttergesellschaft von AdRoll und AdRoll ABM) tätig, wo sie globale Umsatzteams leitete und Initiativen vorantrieb, die auf nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und organisatorische Effektivität ausgerichtet waren. Vor ihrer Tätigkeit bei NextRoll war Zwahlen fast ein Jahrzehnt lang in wichtigen Führungspositionen im Umsatzbereich bei LiveRamp und TrialPay (von Visa übernommen) tätig, wo sie maßgeblich zur Erreichung einer enormen kommerziellen Skalierung beitrug und komplexe Marktveränderungen erfolgreich bewältigte.

"Laura bringt genau die GTM-Orientierung mit, die zu der Richtung passt, in die sich Airship entwickelt. Sie betrachtet den Umsatz als ein System und nicht als isolierten Bereich, und diese Denkweise wird dazu beitragen, dass wir Marken auf der ganzen Welt noch schneller einen Mehrwert bieten können", sagte Brett Caine, CEO von Airship.

"Airship hat sich einen hervorragenden Ruf als Pionier und Marktführer im Mobilbereich erarbeitet und unterstützt die weltweit bekanntesten Marken dabei, eine dauerhafte Kundenbindung aufzubauen und ihr Umsatzwachstum zu beschleunigen", sagte Laura Zwahlen, CRO bei Airship. "Ich freue mich außerordentlich darauf, Teil dieses talentierten Teams zu werden. Meine Leidenschaft gilt dem Aufbau leistungsstarker, kundenorientierter Vertriebsorganisationen, die nahtlos zusammenarbeiten. Ich freue mich darauf, im gesamten Airship-Ökosystem tätig zu sein, um unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten und die enormen Marktchancen zu nutzen, die vor uns liegen."

ÜBER AIRSHIP

Airship ist die einzige "Mobile-First"-Plattform für Kundenerlebnisse, die die erste speziell für den Bereich Kundenerfahrung entwickelte Flotte von KI-Agenten in Echtzeit bereitstellt. Seit über 15 Jahren leistet Airship Pionierarbeit im Bereich mobiler Innovationen von der Erfindung der ersten Push-Benachrichtigung über die erste mobile Bordkarte und die erste Live-Aktivität bis hin zur ersten intelligenten Agentenflotte. Tausende weltweit führender Marken vertrauen auf Airship, um einheitliche kanalübergreifende Erlebnisse und koordinierte Customer Journeys zu bieten, die in großem Maßstab messbare Ergebnisse erzielen.

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