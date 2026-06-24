Die deutschen Lebensversicherer haben sich 2025 finanziell gefestigter gezeigt. Gleichzeitig prophezeit Assekurata, dass der Branche ein "Neuvermessen des Geschäftsmodells" bevorsteht. Angesichts der Reform der privaten geförderten Altersvorsorge müssen Anbieter ihre Stärken gegenüber branchenfremden Wettbewerbern verständlicher und flexibler vermitteln. Die Lage bei den deutschen Lebensversicherern ist entspannter als noch in den Vorjahren. "Insgesamt haben die Lebensversicherer wieder mehr finanzielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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