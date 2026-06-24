Zwei deutsche Teams nehmen in der 6. Ausgabe des Segelrennens um den italienischen Stiefel von Venedig nach Genua1.250 Seemeilen und neun Etappen in Angriff

Zwei deutsche Teams nehmen an der 6. Ausgabe der Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 teil das Segelrennen um Italien, das am 4. Juni in Venedig begonnen hat und am 12. Juli in Genua enden wird, nach 9 Etappen und 1.250 Seemeilen um die italienische Küste.

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German crews join Italy's round the coast Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026

Organisiert wird der Wettkampf von Difesa Servizi, dem eigenen Unternehmen des italienischen Verteidigungsministeriums, in Zusammenarbeit mit dem auf den Segelsport spezialisierten Sportmarketingunternehmen Italian Navy and SSI Sport Events, sowie mit der institutionellen Unterstützung des italienischen Ministers für Sport und Jugend und des neuen Organisationskomitees der XX. Ausgabe der Mediterranean Games Taranto 2026. Ferner findet das Event die Unterstützung des italienischen Segelverbands (FIV) und steht unter der Schirmherrschaft des Olympischen Komitees von Italien (CONI)

Die Marina Militare Nastro Rosa Tour gilt aufgrund ihrer außergewöhnlichen technischen Komplexität als einzigartiges Event im internationalen Segelsport. Sie vereint das gesamte Spektrum des Segelns in drei spektakulären Disziplinen: Offshore-, Inshore- und Board-Racing. Dieses innovative Format präsentiert "den gesamten Segelsport in einem einzigen Event" und steht unter der Schirmherrschaft der weltweit führenden Verbände, darunter der renommierte Royal Ocean Racing Club (RORC), die European Sailing Federation (EUROSAF) und World Sailing.

Dank der Teilnahme führender nationaler und internationaler Teams wird für das Rennen 2026 ein außergewöhnlich hohes Wettbewerbsniveau erwartet. Zehn Crews, bestehend aus Olympia-Athleten, Offshore-Skippern und aufstrebenden Segeltalenten, werden entlang der anspruchsvollen und abwechslungsreichen italienischen Küste gegeneinander antreten. Die teilnehmenden deutschen Teams sind: Verein Seglerhaus am Wannsee 1867 und der Bayerische Yacht-Club.

"Jugend, Meer und Zukunft Italiens Länderwert" ist das zentrale Thema der diesjährigen Ausgabe der Marina Militare Nastro Rosa Tour, deren Fokus auf der jüngeren Generation, dem Meeresschutz und der Förderung des Meeresbewusstseins liegt. Die Marina Militare Nastro Rosa Tour umfasst zudem das Projekt WAVING MEADOW, das in Zusammenarbeit mit dem italienischen Umweltfonds (FAI) den Schutz des marinen Ökosystems und der Posidonia-Seegraswiesen im Mittelmeer anstrebt.

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