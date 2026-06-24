Die Elektromobilität erreicht die Masse, doch wer sind eigentlich die Kunden von morgen? Dr. Axel Sprenger, Geschäftsführer des Marktforschers Uscale, betonte bei electrive LIVE, dass das einfache Prinzip "One Size Fits All" bei öffentlicher Ladeinfrastruktur ausgedient hat. Während Pioniere der ersten Stunde individuelle Anforderungen an ihr Ladeerlebnis stellen, verlangt der städtische Kundenstamm ohne Eigenheim nach ganz anderen Lösungen. Axel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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