© Foto: Richard Drew - APDie Renditen von US-Staatsanleihen sinken, da die Preise für Brent-Rohöl auf das Vorkriegsniveau fallen.Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, dem wichtigsten Benchmark für die US-Staatsverschuldung, sank um mehr als 3 Basispunkte auf 4,457 Prozent. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die die kurzfristige Zinspolitik der Federal Reserve (Fed) genauer abbildet, fiel um mehr als einen Basispunkt auf 4,181 Prozent. Die Rendite längerfristiger 30-jähriger US-Staatsanleihen ging um mehr als drei Basispunkte auf 4,903 Prozent zurück. Die sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen gehen Hand in Hand mit dem Einbrechen des Rohölpreises. Die Preise der Sorten Brent und WTI sinken …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0002747XXX,US12573H2XXX,XC0007924XXX,190130699Den vollständigen Artikel lesen
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