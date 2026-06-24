Die Backup-Funktion von Google Fotos ist praktisch. Allerdings wird dein Cloud-Speicher dadurch schneller voll, als dir wahrscheinlich lieb ist. Ein Trick kann dabei helfen, deine Bilder und Videos zu behalten und trotzdem Speicher einzusparen. Wer gerne mit dem Smartphone Fotos knipst und Videos aufnimmt, wird vermutlich auch Wert darauf legen, dass diese Erinnerungen langfristig erhalten bleiben. Damit das auch nach einem Gerätewechsel oder einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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