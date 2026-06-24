Ein sicherer, KI-gestützter Browser verändert den Arbeitsalltag der Mitarbeiter von Papierherstellern und steigert die Produktivität - von der Fertigung bis ins Büro

NEW YORK, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise (here.io), Anbieter einer führenden, auf KI ausgerichteten Browser- und Arbeitsplattform für Unternehmen, hat heute eine neue Partnerschaft mit der Prinzhorn Group, einem der führenden Papier- und Verpackungsunternehmen Europa, bekannt gegeben. Dies stellt eine bedeutende Ausweitung der HERE-Technologie über den Finanzdienstleistungssektor hinaus in den Bereich der industriellen Fertigung dar. Die Prinzhorn Group wird HERE zunächst in ihrem Geschäftsbereich für die Kartonherstellung, Hamburger Containerboard, einführen.

Mithilfe von HERE schafft Prinzhorn einen vollständig markenspezifischen, intuitiven digitalen Arbeitsbereich, der Anwendungen, Arbeitsabläufe und Unternehmensinhalte zu einer einzigen, einheitlichen Nutzererfahrung vereint. Dadurch kann das Betriebsteam bei Bedarf jederzeit auf die benötigten Tools zugreifen. Für Anlagenbetreiber bedeutet dies einen sofortigen Zugriff auf Dashboards zur Anlagenüberwachung, für Wartungsabläufe und Produktionspläne. Das Ergebnis sind eine schnellere Erledigung von Aufgaben, weniger manuelle Übergaben und weniger Zeitverlust beim Wechsel zwischen nicht miteinander verbundenen Systemen.

"Produktionsumgebungen, insbesondere solche, die sich so stark für Nachhaltigkeit engagieren wie die Prinzhorn Group, sind auf Effizienz angewiesen. Jeder Prozess wird optimiert, um einen sicheren und produktiven Arbeitsplatz zu gewährleisten. Das gleiche Prinzip gilt auch für die digitale Umgebung: Indem wir die Lösungen so gestalten, wie Menschen tatsächlich arbeiten, können wir unnötige Schritte vermeiden, Zeit sparen und unnötigen Frust bei den Mitarbeitern verringern", sagt Adam Toms, President von HERE Enterprise. "Diese Partnerschaft mit der Prinzhorn Group zeigt, dass der Unternehmensbrowser nicht nur für das Büro gedacht ist. Es gehört überall hin, wo gearbeitet wird - vom Börsensaal bis zur Fertigungshalle. Indem wir Anwendungen, Arbeitsabläufe und intelligente Funktionen an einem Ort bündeln, helfen wir Unternehmen wie der Prinzhorn Group dabei, die Arbeitsabläufe in allen Bereichen ihres Betriebs zu vereinfachen."

Bei Hamburger Containerboard, einem der größten europäischen Hersteller von Wellpappenrohpapier aus 100 % Recyclingmaterial, deckt die Belegschaft die gesamte Betriebskette ab - von Ingenieuren, die die Hochgeschwindigkeits-Produktionsanlagen überwachen und warten, bis hin zu Logistik- und Lieferkettenteams, die den Rohstoffeingang sowie die Auslieferungen an die Kunden steuern. Bisher mussten die Mitarbeiter für die Erledigung entsprechender Aufgaben am Arbeitsplatz mehrere Anwendungen öffnen, schließen und zwischen ihnen hin- und herwechseln, was ihren Arbeitsalltag zeitlich belastete und erschwerte. Mit HERE arbeiten die operativen Teams nun in einer einheitlichen Markenumgebung, die mit KI-gestützten Analysetools ausgestattet ist, welche die richtigen Anwendungen anzeigt und sie durch wichtige Arbeitsabläufe führt - mit direkter Anbindung an Tools wie Microsoft 365, ohne dass ein Wechsel zwischen den Systemen erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein einheitliches Nutzererlebnis, unabhängig von der jeweiligen Rolle oder dem Standort, mit weniger manuellen Übergaben und einem geringeren Zeitaufwand für die Navigation durch fragmentierte Tools.

Die Lösung ist bereits im internen Anwendungsportal der Prinzhorn Group in Betrieb, und es wird erwartet, dass die Nutzung im Laufe des dritten Quartals stetig zunimmt, sobald weitere Nutzer und Standorte hinzukommen.

"Unsere Mitarbeiter sind in komplexen Umgebungen mit hohem Risiko tätig, in denen Zeitverluste aufgrund ungeeigneter Werkzeuge oder fehlender Arbeitsabläufe direkte Auswirkungen auf den Durchsatz und die Qualität haben", so Laszlo Paulik, Produktverantwortlicher im Bereich Operation Excellence bei Hamburger Containerboard. "Mit HERE können wir Nutzer zu den richtigen Anwendungen führen, Arbeitsabläufe optimieren und Informationen leichter zugänglich machen - unabhängig davon, wo sie sich innerhalb des Unternehmens befinden. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Modernisierung unserer Arbeitsabläufe an all unseren Standorten."

Über HERE Enterprise

Everything works right here. Als Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit mit den weltweit größten Finanzinstituten ist HERE der erste und einzige Browser, der sowohl die Sicherheit in Unternehmen als auch die Produktivität der Mitarbeiter und den Einsatz von KI in Unternehmen gewährleistet. HERE (here.io) basiert auf Google Chromium und wurde um fortschrittliche Sicherheitsfunktionen erweitert. Die Lösung optimiert Arbeitsabläufe, steigert die Leistungsfähigkeit der KI in Unternehmen und verbessert die Mitarbeitererfahrung. Zu den Investoren von HERE zählen führende Risikokapitalgeber sowie strategische Investoren aus dem Finanzsektor und dem öffentlichen Sektor.

Medienkontakt

Mitra Roknabadi

press@here.io