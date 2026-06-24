Ein vom CEC finanziertes Projekt der UC San Diego soll die Stromversorgungsinfrastruktur für die Umwandlung von Mittelspannungs-Wechselstrom in 800 V Gleichstrom für KI-Rechenzentren mit hoher Dichte validieren

Alderbuck Energy gab heute bekannt, dass seine Nexus Power Unit (NPU) im San Diego Supercomputer Center an der University of California San Diego zum Einsatz kommen wird. Die NPU ist eine hochmoderne Mittelspannungs-Halbleitertransformator-Plattform (SST) und soll die nächste Generation intelligenter Stromnetze ermöglichen, in denen zahlreiche Anlagen und komplexe Stromflüsse koordiniert gesteuert werden können. Der Einsatz ist Teil des von der kalifornischen Energiekommission finanzierten Projekts "Accelerating Grid-Interactive, Flexible Data Centers in California" und wird Betriebsdaten aus der Praxis zu einer 12-kV-Wechselstrom-zu-800-V-Gleichstrom-Architektur liefern, die Rechenzentren dabei unterstützen soll, steigende KI-Rack-Dichten, die Komplexität der Stromversorgungssysteme und Anforderungen an die Netzkoordination zu bewältigen.

Die größten Hindernisse für den Einsatz von KI-Kapazitäten sind allgemein bekannt: die Zeit bis zur Inbetriebnahme, der Stromverbrauch, die Komplexität des Stromnetzes, das Risiko von Betriebsausfällen, Probleme in der Lieferkette sowie die Abstimmung mit den lokalen Energieversorgern. Die Technologie von Alderbuck löst all diese Probleme. Im Rahmen der Demonstration werden Ziele für die Stromversorgungsarchitektur bewertet, darunter eine Verbesserung der Energieeffizienz um 4 Prozent, eine Reduzierung des Platzbedarfs der Stromversorgungsanlagen um mehr als 50 Prozent sowie eine um mehr als 50 Prozent schnellere Installation des Stromversorgungssystems im Vergleich zur herkömmlichen 480-V-Wechselstrom-Stromversorgungsarchitektur für Rechenzentren. Für Entwickler bedeuten diese Vorteile kleinere Technikräume, eine schnellere Inbetriebnahme, geringere Baurisiken und eine schnellere Bereitstellung der Kapazitäten.

"Das SDSC treibt die Weiterentwicklung der Recheninfrastruktur seit Jahrzehnten voran, und die Umstellung auf 800 VDC wird eine der bedeutendsten architektonischen Veränderungen sein, die wir in den kommenden Jahren erleben werden. Künstliche Intelligenz verändert grundlegend die Anforderungen, die Rechenzentren an das Stromnetz stellen, und Effizienzgewinne in großem Maßstab sind der Grund, warum diese Architektur von Bedeutung ist und warum wir sie unter realen Betriebsbedingungen validieren müssen", sagte Brian Balderston, Director of Infrastructure and Data Centers der Research Data Services Division des SDSC. "Die Demonstration der Nexus-Power-Unit am SDSC veranschaulicht uns, wie diese Zukunft in der Praxis aussehen wird."

"Kalifornien ist bestens aufgestellt, um die nächste Welle der KI-Infrastruktur anzuführen sowohl bei großen, zentralisierten Rechenzentrumskomplexen als auch bei stärker dezentralen Einrichtungen", sagte Kimberly McGrath, Chief Strategy Officer bei Alderbuck Energy. "Diese Implementierung soll verdeutlichen, wie eine Stromversorgungsinfrastruktur im Mittelspannungsbereich bis 800 VDC Betreibern dabei helfen kann, Rechenkapazitäten mit hoher Dichte schneller in Betrieb zu nehmen und gleichzeitig die für Rechenzentren erforderliche Zuverlässigkeit zu gewährleisten."

Die modulare Architektur soll Einsatzszenarien unterstützen, in denen die Kapazität der Versorgungsnetze, der Strombedarf und die Zeitpläne für die Inbetriebnahme das Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz einschränken, darunter Neubauprojekte, Erweiterungen, Nachrüstungen und dezentrale Inferenzstandorte.

Vor der Installation am SDSC wird das SST Werksprüfungen sowie einer Validierung im Labor im Versorgungsmaßstab unterzogen. DERConnect, die von der NSF mit 42 Millionen US-Dollar finanzierte, hochmoderne Testanlage der UC San Diego, wird Hardware-in-the-Loop-Simulationen unter Verwendung von KI-Workload-Profilen durchführen, um Risiken im Live-Betrieb zu minimieren, bevor das System in der Rechenzentrumsumgebung bereitgestellt wird. Der netzadaptive Betrieb wird anschließend im Rahmen der vom Betreiber festgelegten Vorgaben hinsichtlich Zuverlässigkeit, Auslastung und Dienstqualität bewertet.

"Das Campus-Mikronetz der UC San Diego und die DERConnect-Anlage bieten ein einzigartiges Umfeld, um zu testen, wie sich die Lasten von Rechenzentren mit hoher Dichte unter realen Betriebsbedingungen auf das Stromnetz auswirken können", sagte Mike Ferry, Director of Energy Storage Group an der UC San Diego. "Dieses Projekt wird dazu beitragen, neue Energiearchitekturen zu validieren, die die KI-Infrastruktur unterstützen können, und gleichzeitig Energieversorgern und Betreibern bessere Instrumente an die Hand geben, um große flexible Lasten zu planen."

Im Rahmen des Projekts wird zudem ein flexibles Tool zur Ermittlung der Lastkapazität entwickelt, das kalifornischen politischen Entscheidungsträgern und Energieversorgern bei der Planung großer Gleichstromlasten helfen soll, darunter KI-Rechenzentren, Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge und Industriekunden. Die UC San Diego fungiert als Hauptauftragnehmer; zu den Partnern zählen das San Diego Supercomputer Center, Alderbuck Energy, die San Diego Gas Electric Company, EmeraldAI, das Software zur Rechenressourcen-Orchestrierung beisteuern wird, sowie die Good For Others Foundation. Das Projekt umfasst zudem eine auf Chancengleichheit ausgerichtete Initiative zur Personalentwicklung, deren Schwerpunkt auf dem Betrieb von netzgekoppelten Rechenzentren mit hohem Stromverbrauch liegt.

Über Alderbuck Energy

Alderbuck Energy entwickelt Lösungen für die Stromumwandlung und das intelligente Energiemanagement für Rechenzentren und andere Großabnehmer. Die kompakte, modulare "Nexus Power Unit" (NPU) und die "PowerVectorAI" (PVAI)-Plattform des Unternehmens wurden entwickelt, um die Mittelspannungsanbindung zu vereinfachen, die Stromqualität zu verbessern, eine höhere Verfügbarkeit zu gewährleisten und die betriebliche Flexibilität für Anlagen mit hoher Leistungsdichte zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.alderbuck.com.

Über die UC San Diego

Die UC San Diego ist eine führende öffentliche Forschungsuniversität, die weltweit für ihre interdisziplinäre Forschung, Innovation und ihren Beitrag zum Gemeinwohl anerkannt ist. Ihre "Energy Storage Group" treibt die Entwicklung von Energiespeichertechnologien voran, um das volle Potenzial von Solar-, Wind- und anderen nachhaltigen Energiequellen auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.energystorage.ucsd.edu/

Über das San Diego Supercomputer Center

Das San Diego Supercomputer Center an der UC San Diego stellt der nationalen Forschungsgemeinschaft darunter Wissenschaft, Behörden und Industrie hochmoderne Infrastruktur in den Bereichen Hochleistungsrechnen, Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz zur Verfügung. Das SDSC wurde 1985 als eines der ersten Supercomputerzentren des Landes gegründet und betreibt Systeme wie "Expanse" und "Voyager", um Hochleistungsrechnen, KI-Forschung, datenintensive Wissenschaft sowie neue Edge-Computing-Anwendungen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sdsc.edu/.

Über die California Energy Commission

Die California Energy Commission führt den Bundesstaat in eine Zukunft mit 100 Prozent sauberer Energie. Sie hat sieben Kernaufgaben: den Ausbau erneuerbarer Energien, die Umgestaltung des Verkehrssektors, die Steigerung der Energieeffizienz, Investitionen in Energieinnovationen, die Förderung der Energiepolitik des Bundesstaates, die Zertifizierung von Wärmekraftwerken sowie die Vorbereitung auf Energie-Notfälle. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.energy.ca.gov/about/core-responsibility-fact-sheets.

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