Der Ölmarkt kommt deutlich unter Druck. Am Mittwoch fiel der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um rund vier Prozent auf ein Tagestief von 69,63 Dollar. Damit notiert der Kontrakt erstmals seit dem 2. März wieder unter der psychologisch wichtigen Marke von 70 Dollar. Auch die Nordseesorte Brent verlor 4,2 Prozent auf 73,83 Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit Ende Februar.Der Grund für den Preisrutsch: Die Befürchtungen vor einer massiven Unterbrechung der globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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