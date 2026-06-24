Berlin stoppt das Fregattenprojekt F126 wegen massiver Kostensteigerungen und Verzögerungen, wodurch TKMS mit seinen MEKO-Fregatten stärker in den Mittelpunkt der Marinebeschaffung rückt. Für die ersten vier MEKO-A-200-DEU-Fregatten sind rund 6,3 Milliarden Euro vorgesehen, zusätzlich besteht eine Option auf vier weitere Schiffe im Wert von etwa 5,3 Milliarden Euro. Die Börse reagiert positiv auf den Kurswechsel: Die TKMS-Aktie steigt deutlich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de