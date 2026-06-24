© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIViele Anleger zögern bei größeren Anlagesummen in Welt-ETFs aus Angst vor schlechtem Timing. Vanguard zeigt: Selbst wer immer vor dem Crash investiert, profitiert langfristig. Langfristiges Investieren schlägt Timing!Angst frisst Rendite auf. Eine Analyse im "Vanguard Portfolio Check 2026" zeigt, warum das Warten auf den perfekten Einstieg teuer werden kann. Der größte Vermögensverwalter der Welt hat berechnet, wie sich das Vermögen eines fiktiven Anlegers entwickelt hätte, der seit 1997 jedes Mal kurz vor einem historischen Crash in einen Indexfonds auf den FTSE All-World Index investiert hätte. Die Ausgangslage klingt wie ein Albtraum: Sieben Investments von jeweils rund 6.429 Euro, …
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