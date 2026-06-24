Elliptic, der weltweit führende Anbieter von Entscheidungshilfen im Bereich digitaler Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass seine Erkenntnisse vom Federal Bureau of Investigation bei der heutigen Maßnahme gegen die Betreiber der Huione Group herangezogen wurden. Das Justizministerium gab die Beschlagnahme eines Cloud-Computing-Kontos bekannt, das von Tochtergesellschaften der Huione Group, einem in Kambodscha ansässigen Unternehmenskonzern, genutzt wurde.

"Huione Guarantee", das erstmals im Juli 2024 von Elliptic aufgedeckt wurde, war ein auf Telegram basierender Marktplatz, der Online-Betrügern in ganz Südostasien als Plattform diente. Händler verkauften dort Geldwäschedienste, gestohlene personenbezogene Daten, Websites sowie weitere Waren und Dienstleistungen, die zur Durchführung sogenannter "Pig-Butchering"-Betrugsmaschen und anderer Online-Betrugsdelikte erforderlich waren. Bis zu dem Zeitpunkt, als Huione vom Netz genommen wurde, waren dort Krypto-Asset-Transaktionen im Wert von mehr als 31 Milliarden US-Dollar abgewickelt worden, was ihn zum größten jemals registrierten illegalen Online-Marktplatz machte mehr als 25-mal größer als "Silk Road" und "AlphaBay" zusammen.

Huione Pay, der Zahlungsdienstleister der Huione Group, war ebenfalls in die Geldwäsche von Erlösen aus Online-Betrugsdelikten verwickelt. Huione Pay verzeichnete im Laufe seines Bestehens Krypto-Zahlungen in Höhe von mindestens 103 Milliarden US-Dollar und unterhielt Filialen in ganz Kambodscha.

Diese Maßnahme des FBI ist die jüngste in einer Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen gegen Online-Betrugsinfrastrukturen und chinesische Geldwäscheorganisationen, die auf den Erkenntnissen von Elliptic basieren. Diese trugen auch dazu bei, dass Telegram im Mai 2025 den Dienst "Huione Guarantee" einstellte, dass die FinCEN des US-Finanzministeriums die Huione Group als primären Geldwäschefall einstufte und dass Großbritannien Sanktionen gegen Xinbi verhängte.

Simone Maini, CEO von Elliptic, erklärte: "Huione war der größte illegale Marktplatz, den die Welt je gesehen hat. Die Daten von Elliptic haben diesen Marktplatz sichtbar gemacht. Die Aufdeckung des dahinter stehenden riesigen Netzwerks erforderte jahrelange Ermittlungsarbeit. Dieser Moment zeigt, was der öffentliche und der private Sektor gemeinsam erreichen können. Diese Netzwerke werden sich weiter anpassen und wir ebenfalls."

Über Elliptic

Elliptic ist Marktführer im Bereich der Entscheidungsfindung für digitale Vermögenswerte. Wir haben die umfassendste Plattform entwickelt, um Daten und Informationen zu Krypto-Assets über verschiedene Blockchains hinweg mit höchster Genauigkeit effizient zu extrahieren.

Die unvergleichliche Betriebszeit, Skalierbarkeit, Tiefe und Breite im Hinblick auf Daten und Informationen, die unsere Plattform liefert, führen dazu, dass anspruchsvolle Organisationen Elliptic für ihre Anforderungen in den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Intelligence-Prozesse und Blockchain-Infrastruktur wählen.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.elliptic.co. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn und X.

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