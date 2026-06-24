Die Auszeichnung unterstreicht die fortschrittlichen Fertigungskapazitäten am Rockwell-Standort in Singapur sowie die Rolle des Unternehmens bei der Ausweitung der KI-gestützten Transformation

Rockwell Automation, Inc.(NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation, gab heute bekannt, dass sein Produktionsstandort in Singapur vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als Mitglied des "Global Lighthouse Network" ausgezeichnet wurde. Mit dieser Auszeichnung wird diese Einrichtung für den großflächigen Einsatz fortschrittlicher Technologien gewürdigt, durch den messbare Verbesserungen in den Bereichen Produktivität, Qualität und Mitarbeiterförderung erzielt werden.

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Rockwell Automation Site Named a World Economic Forum Global Lighthouse

Der Standort von Rockwell in Singapur wurde in der Kategorie "Produktivität" mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt, was seine Umwandlung in einen hochflexiblen, datengesteuerten Betrieb widerspiegelt. Durch den Einsatz von mehr als 50 digitalen und KI-gestützten Lösungen darunter intelligente Automatisierung, KI-gesteuerte Qualitätskontrolle und vorausschauende Instandhaltung konnte der Standort die Produktionseffizienz steigern, die Fehlerquote senken und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter beschleunigen.

"Diese Auszeichnung spiegelt wider, wie Rockwell fortschrittliche Automatisierungstechnologien nicht nur an einem einzelnen Standort einsetzt, sondern auf eine Weise, die sich auf unsere weltweiten Betriebsabläufe und auf unsere Kunden ausweiten lässt", sagte Bob Buttermore, SVP und Chief Supply Chain Officer bei Rockwell Automation. "Unser Fokus liegt darauf, Daten in Entscheidungen und KI in Ergebnisse umzuwandeln und so Herstellern dabei zu helfen, Fabriken der Zukunft aufzubauen, die widerstandsfähiger, anpassungsfähiger und produktiver sind."

Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums verdeutlicht diese jüngste Gruppe von "Lighthouse"-Standorten, wie sich KI zunehmend in die Kerngeschäftsprozesse integriert und es Unternehmen ermöglicht, ihre Entscheidungsfindung zu verbessern, Innovationen zu beschleunigen und ihre Leistung kontinuierlich zu optimieren.

Durch die Teilnahme von Rockwell am Global Lighthouse Network wird das Unternehmen Teil einer globalen Gemeinschaft führender Hersteller, die die industrielle Transformation vorantreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Rockwell bewährte Verfahren weitergeben und gemeinsam mit anderen "Lighthouse"-Mitgliedern daran arbeiten, die Einführung fortschrittlicher Technologien branchen- und regionenübergreifend zu beschleunigen.

"Die weltweit führenden Hersteller optimieren nicht mehr nur einzelne Prozesse, sondern gestalten ganze Betriebssysteme neu", sagte Kiva Allgood, Managing Director des Weltwirtschaftsforums. "Die neuesten Lighthouse-Standorte zeigen, wie sich Intelligenz zunehmend in die Betriebsabläufe integriert, wodurch Unternehmen schneller reagieren, kontinuierlich lernen und entlang ihrer gesamten Wertschöpfungsketten neue Leistungsniveaus erschließen können."

Diese Anerkennung untermauert das Engagement von Rockwell, Hersteller dabei zu unterstützen, den Schritt von Pilotprojekten hin zu einer umfassenden Transformation zu vollziehen, indem Daten, Automatisierung und KI miteinander verknüpft werden, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation. Die Leitlinien stützen sich auf die Grundsätze der GSMA. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, beschäftigt zum Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich in mehr als 100 Ländern für unsere Kunden engagieren. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das "Connected Enterprise" in Industrieunternehmen verwirklichen, besuchen Sie bitte www.rockwellautomation.com.

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