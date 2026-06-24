Der KI-Chip-Hoffnungsträger Cerebras Systems hat an der Börse einen herben Dämpfer erhalten. Nach der Vorlage der ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen sackte die Aktie um 17 Prozent ab. Grund für die Nervosität der Anleger ist die Prognose zur Bruttomarge, die deutlich unter den Erwartungen vieler Marktteilnehmer liegt.CEO Andrew Feldman versucht nun, die Wogen zu glätten. Im Gespräch mit dem TV-Sender CNBC bezeichnete er die Marktreaktion als "missverstanden". Während Cerebras ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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