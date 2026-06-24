© Foto: Christopher Tamcke - imageBROKER.comDie IMO (Internationale Seeschifffahrtsorganisation der UNO) hat mit der Evakuierung der Straße von Hormus begonnen. Milliarden von Litern Rohöl schwemmen auf den Markt.11.000 Seeleute sind derzeit in der Straße von Hormus blockiert. Das berichtet die IMO am Mittwoch. Sie organisiert gemeinsam mit dem Oman und Iran die sichere Durchfahrt der wartenden Schiffe. Die Rede ist dabei von zwei Routen: Die nördliche Passage soll vom Iran, die südliche vom Oman geplant werden. "Die IMO stellt den Gesamtrahmen und die Koordinierung bereit, um im Interesse der Sicherheit der Schifffahrt ein stufenweises Vorgehen bei der Abfahrt zu gewährleisten, die Routenplanung und die maritime Sicherheit liegen …
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