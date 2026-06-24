New York - Der Handel an der Wall Street endete am Mittwoch in einer Stimmung der Vorsicht. Während sich traditionelle Sektoren behaupten konnten, belastete die Sorge vor enttäuschenden Impulsen aus der Chip-Branche die technologielastigen Indizes. Die Anleger hielten sich vor der entscheidenden Bilanzvorlage von Micron Technology zurück.Der Nasdaq 100 beendete den Tag mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 29.220 Punkten. Auch der S&P 500 konnte sich dem Abwärtssog nicht entziehen und verlor 0,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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