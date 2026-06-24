Die Rocket-Lab-Aktie geriet bereits zum Wochenstart deutlich unter Druck. Während des heutigen Mittwochhandels verlor die Aktie in der Spitze nochmals mehr als -10% und schloss nahe des Tagestiefs. Mit dem bereits zuvor erfolgten Rückfall unter die psychologisch wichtige 100-US$-Marke hat sich der ohnehin laufende Abwärtsimpuls weiter verschärft. Damit rückt nun die Frage in den Vordergrund, ob die nächste Unterstützungszone bei 76,80 US$ überhaupt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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