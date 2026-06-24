TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 24. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Board of Directors eine Änderung der Satzung des Unternehmens genehmigt hat, um die Beschlussfähigkeit für Hauptversammlungen anzupassen.

Die Änderung gilt für die Hauptversammlung (die "Versammlung"), die am 26. Juni 2026 um 9:00 Uhr (Ortszeit Toronto) stattfindet.

Gemäß der Satzung des Unternehmens war die Beschlussfähigkeit für Hauptversammlungen bisher durch die Anwesenheit - persönlich oder durch einen Bevollmächtigten - von Inhabern einer Mehrheit der ausstehenden, auf der Versammlung stimmberechtigten Aktien gegeben. Die geänderte Satzung sieht vor, dass die Beschlussfähigkeit durch die Anwesenheit einer Person - persönlich oder durch einen Bevollmächtigten - gegeben ist, die mindestens 45 % der ausstehenden, auf der Versammlung stimmberechtigten Aktien des Unternehmens hält oder vertritt. Die Änderung hat keinen Einfluss auf die für die Beschlussfassung zu einem Thema auf der Versammlung erforderliche Zustimmung der Aktionäre.

Die Änderung tritt mit dem Datum der Genehmigung durch das Board in Kraft und gilt ausschließlich für die Versammlung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, die Änderung den Aktionären zur Bestätigung vorzulegen, und dementsprechend wird die Änderung gemäß dem geltenden Gesellschaftsrecht nach Abschluss der Hauptversammlung ihre Gültigkeit verlieren. Bei der Änderung handelt es sich um eine rein verfahrenstechnische Anpassung, die ausschließlich im Zusammenhang mit der Versammlung vorgenommen wurde.

Die Versammlung war ursprünglich für den 18. Juni 2026 angesetzt und wurde verschoben, um den Aktionären mehr Zeit für die Ausübung ihrer Stimmrechte zu geben und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Hauptversammlung aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit verschoben werden müsste.

Auf der Versammlung werden die Aktionäre ersucht, über die Wahl der Direktoren und die Wiederbestellung der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens abzustimmen.

Das den Aktionären zuvor zugestellte Informationsschreiben des Unternehmens vom 15. Mai 2026 enthält detaillierte Informationen zur Versammlung und zu den dort zu behandelnden Angelegenheiten.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und ein Onshore-Windpark (~26 MW).

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Polaris Renewable Energy Inc.

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