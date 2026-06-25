Advanced Sterilization Products (ASP), ein Unternehmen der Infection-Prevention-Gruppe von Fortive (NYSE: FTV), hat eine Mehrheitsbeteiligung an UV Smart erworben. UV Smart ist ein führender europäischer Anbieter von Technologien für die High-Level-Desinfektion.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260624351840/de/

UV Smart ist bekannt für seine UV-C-High-Level-Desinfektionstechnologie (HLD), die eine schnellere, sicherere und kostengünstigere HLD für Spezialendoskope bietet. "Die starken Kundenbeziehungen von UV Smart und das hochqualifizierte Team des Unternehmens sind Schlüsselfaktoren, die perfekt zur langfristigen Wachstumsstrategie von ASP im Bereich der Infektionsprävention passen", berichtet Daan Hoek, Mitbegründer von UV Smart. "Während die bisherigen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren für TEE-Sonden oft mehrere Stunden in Anspruch nehmen, erreicht das Spitzenprodukt D60 von UV Smart eine hochwirksame Desinfektion mittels UV-C-Licht innerhalb weniger Minuten. Für medizinisches Fachpersonal stellt das D60 eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich Effizienz und Workflow dar."

"Die Übernahme erweitert die Möglichkeiten von ASP, Kunden in ganz Europa und Nordamerika innovative Lösungen bereitzustellen", erklärt Chad Rohrer, President von ASP und Group President der Fortive Infection Prevention Group. "Mit diesem Schritt stärken wir das Portfolio von ASP und beschleunigen zugleich die weltweite Einführung der Produkte von UV Smart. Wir freuen uns, UV Smart in das Portfolio der klinischen Lösungen von ASP aufzunehmen, und freuen uns darauf, gemeinsam eine erfolgreichere Zukunft zu gestalten."

Über Advanced Sterilization Products (ASP)

Advanced Sterilization Products (ASP) verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen zur Infektionsprävention, die einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Sicherheit von Menschen leisten. Dank unserer wegweisenden Technologie, unseres weltweiten Vertriebsnetzes und unserer etablierten Marktführerschaft können wir Tag für Tag den Kauf und Einsatz von Produkten und Dienstleistungen zur Prävention von Infektionen für Tausende von medizinischen Einrichtungen weltweit vereinfachen. Unsere Kunden können sich so auf das konzentrieren, was sie am besten können: Infektionen verhindern und Leben retten. Nähere Informationen unter www.asp.com.

Über UV Smart

UV Smart, ein niederländisches Medizintechnikunternehmen, entwickelt und liefert hochmoderne UV-C-Produkte, die Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen schneller, sicherer, kosteneffizienter und nachhaltiger gestalten. Das Produktportfolio konzentriert sich speziell auf die Desinfektion von Geräten für die Kardiologie, Gynäkologie, transösophageale Echokardiographie (TEE) sowie HNO-Heilkunde. Alle Produkte wurden sorgfältig entwickelt und klinisch validiert. UV Smart beliefert heute Krankenhäuser und Kliniken in 35 Ländern. Unser engagiertes Team arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Technologie, sodass Gesundheitseinrichtungen jeder Größe ihre Wiederaufbereitungszeit verkürzen, ihre täglichen Abläufe optimieren, Kosten senken und die Rückverfolgbarkeit verbessern können. Gleichzeitig können sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Bekämpfung von therapieassoziierten Infektionen. Weitere Informationen zu UV Smart sind erhältlich unter https://www.uvsmart.nl.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260624351840/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Emily Spear

Asp-communications@asp.com

Investor Relations:

Christina Jones

Investors@fortive.com