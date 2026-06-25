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Voltage Energy präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 vorgefertigte Verkabelungslösungen



25.06.2026 / 02:50 CET/CEST

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Mit LYNX PLUS und IBEX PLUS demonstrieren die Lösungen eine EBOS-Lösung auf Systemebene für eine schnellere, einfachere und effizientere Umsetzung von Solaranlagen im Versorgungsmaßstab (Utility-Scale-Anlagen). CHAPEL HILL, N.C., 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vom 23. bis 25. Juni stellte die Voltage Energy Group ("Voltage Energy") , ein weltweit führender Anbieter von EBOS-Lösungen (Electrical Balance of System) für Solarkraftwerke im großtechnischen Maßstab, seine EBOS-Lösungen auf Systemebene auf der Intersolar Europe 2026 in München vor. In diesem Jahr demonstrierte das Unternehmen, wie sich seine vorgefertigten Flaggschiff-Verkabelungslösungen LYNX PLUS und IBEX PLUS nahtlos in eine umfassendere EBOS-Lösung auf Systemebene einfügen, die darauf ausgelegt ist, die nächste Generation von Hochspannungs- und Hochleistungs-Solarprojekten zu unterstützen. Von Verkabelungsprodukten bis hin zu EBOS-Lösungen auf Systemebene Da sich Solarkraftwerke im großtechnischen Maßstab zunehmend in Richtung von Architekturen mit höherer Leistung und höherer Spannung entwickeln, hat Voltage Energy sein Angebot über einzelne Verkabelungsprodukte hinaus erweitert und bietet nun eine umfassende, auf Systemebene vorgefertigte Verkabelungslösung an, die das gesamte Spektrum an Anwendungen hinsichtlich der Strombelastbarkeit abdeckt. Damit unterstützt das Unternehmen Entwickler und EPC-Anbieter dabei, die Projektplanung zu optimieren, die Komplexität der Installation zu reduzieren und die langfristige Zuverlässigkeit der Anlage zu verbessern. Im Vergleich zu herkömmlichen Verlegungsverfahren, bei denen jedes Kabel einzeln verlegt wird, können diese Lösungen den Kabelverbrauch um bis zu 33 % senken und die Installationszeit um bis zu 50 % verkürzen, was dazu beiträgt, Projektzeitpläne zu beschleunigen und die Effizienz bei der Bereitstellung zu verbessern. "Solarentwickler und EPC-Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, größere Projekte mit weniger Installationsressourcen und engeren Zeitplänen zu realisieren", sagte Bob Slack, CTO von Voltage Energy. "Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft von EBOS in integrierten Lösungen auf Systemebene liegt, die die Implementierung vereinfachen, zur Senkung der Projekt-LCOE beitragen und gleichzeitig die Kunden auf Hochspannungsarchitekturen vorbereiten." Lösungen für alle Herausforderungen im Bereich Stromkapazität Das Lösungsportfolio von Voltage Energy umfasst LYNX PLUS, IBEX PLUS, LYNX, IBEX und ALEX, die für unterschiedliche Projekttopologien und elektrische Lasten ausgelegt sind. LYNX PLUS wurde speziell für Anwendungen mit höheren Stromstärken entwickelt und unterstützt Hauptleitungskapazitäten von bis zu 400 mm 2 (853 A). Im Vergleich zu herkömmlichen 240 mm 2 -Konstruktionen reduziert es den Spannungsabfall um bis zu 34 % und macht herkömmliche Combiner-Boxen überflüssig, wodurch Installation sowie Betrieb und Wartung vereinfacht werden.

(853 A). Im Vergleich zu herkömmlichen 240 mm -Konstruktionen reduziert es den Spannungsabfall um bis zu 34 % und macht herkömmliche Combiner-Boxen überflüssig, wodurch Installation sowie Betrieb und Wartung vereinfacht werden. IBEX PLUS schließt die entscheidende Lücke im Bereich der mittleren Stromstärken von 70-168 A. Dank seiner zu 97 % flexiblen Aluminiumkabelkonstruktion ist es bis zu 41 % leichter als herkömmliche Kupferalternativen und kann die Investitionskosten um bis zu 27 % senken. Hybride Schnittstellen aus Kupfer und Aluminium bieten mehr Flexibilität bei der Konstruktion und ermöglichen gleichzeitig eine Optimierung von Material und Logistik. Entwickelt für 2-kV-fähige Solaranlagen Voltage Energy integriert in seinen vorgefertigten EBOS-Lösungen innovative flexible Aluminiumleiter, optimierte elektrische Anordnungen und 2-kV-fähige Architekturen. Damit trägt das Unternehmen zur Steigerung der Installationseffizienz bei und wird gleichzeitig den sich wandelnden Anforderungen von großtechnischen Solarkraftwerken gerecht. Sowohl LYNX PLUS als auch IBEX PLUS haben in den USA die UL-2-kV-Zertifizierung erhalten; die Zertifizierungsverfahren in Europa laufen derzeit, wodurch Voltage Energy in die Lage versetzt wird, eine breitere Einführung fortschrittlicher EBOS-Lösungen auf Systemebene in ganz Europa zu unterstützen. Informationen zur Voltage Energy Group Die 2016 gegründete Voltage Energy Group ("Voltage Energy") ist ein weltweit führender Anbieter von EBOS-Lösungen (Electrical Balance of Systems) für großtechnische Solarkraftwerke mit Hauptsitz in Chapel Hill, North Carolina. Voltage Energy bietet innovative, auf Wertschöpfung ausgerichtete Technologien und Dienstleistungen, die die Installationseffizienz steigern, die Sicherheit erhöhen und die langfristige Systemleistung optimieren. Wir sind eine Gruppe innovativer Menschen, denen die Branche der erneuerbaren Energien wirklich am Herzen liegt. Weitere Informationen über uns finden Sie auf www.voltageenergy.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2999422/0000.jpg

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