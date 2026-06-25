Premier American Uranium treibt mit Cebolleta in New Mexico und ersten 2026er Bohrergebnissen aus Kaycee in Wyoming sein fokussiertes US-Uranportfolio voran - positiv und chancenreich.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Uranium Energy und Premier American Uranium · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 25.06.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

+++ Uran als Baustein für Versorgungssicherheit und steigenden Strombedarf +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranmarkt erhält neue Aufmerksamkeit: Kernenergie rückt als verlässlicher Grundlast-Baustein wieder stärker in den Fokus, westliche Staaten wollen ihre Brennstoffketten absichern, und neue Förderkapazitäten entstehen nur langsam. Gerade die USA stehen dabei vor einer strategischen Lücke. Laut U.S. Energy Information Administration produzierten US-Minen 2024 nur rund 677.000 Pfund U3O8. Gleichzeitig stellte das US-Energieministerium 2,7 Mrd. USD bereit, um die heimische Urananreicherung und damit die nukleare Brennstoffkette über die kommenden Jahre zu stärken.

In diesem Umfeld positioniert sich Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) mit mehreren US-Uranprojekten als spekulativer Profiteur eines möglichen langfristigen Uran-Comebacks.

Premier American Uranium: Cebolleta als Kernprojekt, Kaycee als Explorationschance

Das Unternehmen verfügt mit Cebolleta über ein fortgeschrittenes Projekt und mit Kaycee über zusätzliche Explorationschancen in einer der wichtigsten Uranregionen der USA.

Das Leuchtturm-Projekt Cebolleta-Uranprojekt in New Mexico liegt im Grants Mineral Belt, einer historischen Uranregion mit gewachsener Bergbauinfrastruktur. Nach Unternehmensangaben verfügt Cebolleta über eine Mineralressource von 20,3 Mio. Pfund eU3O8 in der Kategorie "angezeigt" sowie weitere 7,0 Mio. Pfund eU3O8 in der Kategorie "abgeleitet".

Quelle: Premier American Uranium

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und belegen noch keine wirtschaftliche Gewinnbarkeit.

Die im Oktober 2025 veröffentlichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) skizziert für Cebolleta im Basisszenario eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 1,4 Mio. Pfund U3O8über eine angenommene Minenlaufzeit von 13 Jahren. Vorgesehen ist ein Heap-Leach-Konzept mit uranbeladenem Harz, das potenziell über geeignete, lizenzierte inländische ISR-Zentralverarbeitungsanlagen weiterverarbeitet werden könnte. Die PEA ist vorläufig, und enthält deshalb auch abgeleitete Ressourcen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um als Reserven eingestuft zu werden. Deshalb besteht keine Gewissheit, dass die PEA wie vorgelegt realisiert wird.

Kaycee: erste 2026er Bohrergebnisse liefern neue Explorationsimpulse

Neben Cebolleta rückt das Kaycee-Projekt im Powder River Basin in Wyoming stärker in den Fokus. In der Meldung vom 17. Juni 2026 berichtete Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) über erste Ergebnisse des laufenden Explorationsprogramms. Seit Bohrbeginn im Mai wurden am Zielgebiet Outpost 19 Bohrlöcher mit insgesamt rund 17.100 Fuß abgeschlossen. Sieben der 19 Bohrlöcher durchschnitten Uranmineralisierung mit Gehalten von 0,02% eU3O8 oder höher. Für die Saison 2026 sind insgesamt etwa 100.000 Fuß Bohrungen geplant, Schwerpunkte sind Outpost, Rustler und Stampede. Die genannten eU3O8-Gehalte beruhen auf kalibrierten Gamma-Ray-Logs und sind als Äquivalent-Uranwerte zu verstehen.

Quelle: Premier American Uranium

Nach Unternehmensangaben erweitern und präzisieren die bisherigen Ergebnisse die bekannte Uranmineralisierung im Outpost-Gebiet. Frühere Bohrungen hatten dort bereits aussichtsreiche Abschnitte geliefert, darunter 3,5 Fuß mit 0,27% eU3O8 sowie 5,5 Fuß mit 0,125% eU3O8. Die aktuellen Arbeiten sollen nun Kontinuität, Geometrie und mögliches Wachstum der Uranzonen besser einordnen.

Quelle: Premier American Uranium

Kaycee ergänzt damit die US-Position von Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) in Wyoming, einer Region mit historischer Uranproduktion und grundsätzlich günstigen Voraussetzungen für mögliche In-Situ-Recovery-Projekte. Während Cebolleta bereits über eine definierte Ressource und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung verfügt, bleibt Kaycee ein früheres Explorationsprojekt. Genau diese Kombination aus fortgeschrittener Projektbasis und zusätzlicher Entdeckungsfantasie macht die Story aus Anlegersicht spannend.

Fazit: Premier American Uranium setzt auf Wachstum im US-Uranmarkt

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) bietet Anlegern Zugang zum US-Uransektor.Cebolleta liefert die fortgeschrittene Projektgrundlage, Kaycee bringt laufenden Bohr-Newsflow und zusätzliche Explorationschancen. Sollte sich der politische und industrielle Rückenwind für heimische US-Brennstoffketten fortsetzen, sollte Premier American Uranium stärker in den Fokus rücken.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

Premier American Uranium Inc.: Unternehmenspräsentation Mai 2026; Meldung vom 30.10.2025 zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsanalyse und Mineralressource Cebolleta; Meldung vom 17.06.2026 zu ersten 2026er Bohrergebnissen Kaycee; technischer NI-43-101-Bericht/PEA zum Cebolleta-Projekt.

U.S. Energy Information Administration: Domestic Uranium Production Report - Annual, Datenjahr 2024, veröffentlicht am 05.08.2025. U.S. Department of Energy: Mitteilung vom 05.01.2026 zu 2,7 Mrd. USD für heimische Urananreicherung. Die Markteinschätzung ist eine qualitative Einordnung auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen. Historische Daten, Ressourcen, PEA-Kennzahlen und zukunftsgerichtete Aussagen sind entsprechend vorsichtig zu behandeln.

Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Dieser Werbeartikel wurde am 24.06.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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