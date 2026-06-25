Ob Lager, Fabriken oder Logistikzentren - die Welt braucht smarte Intralogistik. Und ein Hamburger Traditionsunternehmen ist genau darauf ausgerichtet: effizient, elektrifiziert und zunehmend automatisiert.Nach schwierigen Jahren hat das Unternehmen seine schlimmste Phase überstanden und die Talsohle durchschritten, der Turnaround hat Substanz: Der Auftragseingang liegt bei starken 1,54 Milliarden Euro, die Jahresprognose wurde bestätigt und unterm Strich schreibt man wieder schwarze Zahlen.Dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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