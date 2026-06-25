DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. Juni

=== *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: -27,8 zuvor: -29,8 *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni PROGNOSE: 84 zuvor: 82 *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV 10:00 DE/MLP SE, HV 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Board-Treffen der International Banking Federation (IBFed) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -4,0% gg Vm zuvor: +7,9% gg Vm *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,7% gg Vq 2. Veröff.: +1,6% gg Vq 4. Quartal: +0,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,5% gg Vq 2. Veröff.: +3,5% gg Vq 4. Quartal: +3,7% gg Vq *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 226.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 17:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, virtuelle Teilnahme an Seminar zu digitalem Euro - EU/EZB, Generalversammlung - DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal ===

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June 25, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)

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