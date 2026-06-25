Quantum X Labs Achieves Breakthrough with its First All-Optical Hemispherical Resonator Quantum Gyroscope

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Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG) hat einen technologischen Meilenstein in seiner Entwicklung von Quantentechnologien gemeldet. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen gab bekannt, dass im eigenen Labor erstmals ein vollständig optisches Hemispherical Resonator Gyroscope (HRG) erfolgreich demonstriert wurde. Nach Angaben des Unternehmens markiert dieser Schritt einen grundlegenden Wandel in der Architektur von Trägheitssensoren. Dabei wird die bisher übliche elektrostatische Ansteuerung durch einen rein optischen Ansatz ersetzt.

Im neuen Design werden sowohl die Anregung als auch die Messung des Flexuralmodus des Resonators ausschließlich mit Licht durchgeführt. Konventionelle kapazitive Anregungs- und Ausleseverfahren auf Basis von Elektroden entfallen damit vollständig. Die Technologie kommt ohne elektrostatische Aktuierungselektroden aus.

Prof. Nir Sharon, Chief Quantum Technology Officer von Quantum X Labs, ordnet die Entwicklung wie folgt ein: "Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn für die Trägheitssensorik. Durch den Wechsel zu einer vollständig optischen Ansteuerung und Auslesung vereinfachen wir die Resonatorstruktur und öffnen gleichzeitig die Tür zu einer neuen Klasse elektrisch isolierter Hochleistungssensoren."

Weniger Komplexität als Ausgangspunkt für die nächste Entwicklungsstufe

Klassische HRGs nutzen Elektroden, um Bewegungen innerhalb des Resonators zu erzeugen und zu messen. Laut Quantum X Labs erhöhen diese Komponenten die Komplexität, können zusätzliche Störquellen und Drift verursachen und setzen dem Design technische Grenzen.

Der optische Ansatz des Unternehmens soll diese Herausforderungen adressieren. Zu den genannten Vorteilen zählen der Verzicht auf Elektrodenstrukturen innerhalb der Resonatorbaugruppe, eine geringere Systemkomplexität sowie die Reduzierung potenzieller Fehlerquellen. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie eine intrinsische elektrische Isolation und schafft nach Unternehmensangaben die Grundlage für künftige photonische Trägheitssysteme.

Die nun vorgestellte Demonstration bestätigt die Machbarkeit einer vollständig optischen Anregung und Sensorik in Präzisionsgyroskopen. Quantum X Labs sieht darin einen Fortschritt mit potenziell weitreichenden Auswirkungen auf Navigationssysteme in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsbereich sowie bei autonomen Plattformen. Besonders in Umgebungen, in denen elektromagnetische Störungen oder elektrische Isolation eine wichtige Rolle spielen, könnte die Technologie neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen.

Von der Labor-Demonstration zur industriellen Anwendung

Als nächste Schritte plant Quantum X Labs die weitere Verfeinerung der Technologie. Künftige Arbeiten sollen sich auf mögliche Joint Ventures und Kooperationen konzentrieren. Im Fokus stehen dabei Leistungsoptimierung, Systemintegration sowie die Skalierung hin zu einsatzfähigen Inertial Measurement Units (IMUs) für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungssektor und weiteren kommerziellen Märkten.

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften sind in den Bereichen Quantentechnologie, digitale Werbung, Computing sowie KI-Lösungen für Unternehmen tätig. Die Tochtergesellschaft Quantum X Labs Ltd. entwickelt und vermarktet Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Arzneimittelforschung und Sicherheit. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an quantenbasierten Alternativen zu GPS-Systemen sowie an Lösungen für hochpräzise Quantensensorik.

Zur Unternehmensgruppe gehört außerdem Gix Media, das Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen entwickelt. Metagramm wiederum bietet Software zur Korrektur grammatikalischer Fehler sowie Werkzeuge für Schreiben, Korrekturlesen, Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung, Stilprüfung, Übersetzungen und mehrsprachige Wörterbücher auf Basis von künstlicher Intelligenz und Machine Learning.

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Quellen:

investor.quantumxlabs.xyz

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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