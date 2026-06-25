© Foto: Dall-EVom Smartphone-Pionier zur Schlüsselsoftware für autonome Systeme: Warum Stifel-Analysten BlackBerry als unterschätzten Gewinner des KI-Zeitalters sehen.BlackBerry galt lange Zeit als eines der prominentesten Beispiele für einen Technologiekonzern, der den Wandel des Marktes verpasst hat. Nun sieht das Investmenthaus Stifel den kanadischen Technologiekonzern als einen der unterschätztesten Profiteure des boomenden Marktes für Künstliche Intelligenz. Die Analysten nahmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung auf und vergeben ein Kursziel von 12 US-Dollar. Besonders optimistisch äußerte sich Stifel-Analyst Suthan Sukumar. "Der Markt definiert BlackBerry noch immer falsch", …
Enthaltene Werte: CA09228F1036Den vollständigen Artikel lesen
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