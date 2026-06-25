DJ Volkswagen verkauft Everllence-Mehrheitsanteil an Bain Capital

DOW JONES--Volkswagen hat einen Käufer für einen Mehrheitsanteile an dem Schiffs- und Kraftwerksmotorenbauer Everllence gefunden. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verkauft er einen Anteil von 51 Prozent an den Finanzinvestor Bain Capital. Der Erlös von 7,4 Milliarden Euro ergebe sich aus dem Verkauf des 51-Prozent-Anteils und der erwarteten Verschuldung nach Abschluss der Leveraged Buy-out Transaktion. Der Buchwert von Everllence SE in der VW-Bilanz lag zum Stichtag 31. Mai bei rund 3,4 Mrd Euro.

Volkswagen wird 49 Prozent an Everllence behalten und mittelfristig ein "wichtiger" Anteilseigner bleiben. Das Unternehmen, früher bekannt als MAN Energy Solutions, hat 16.000 Beschäftigte und erzielt einen Jahresumsatz von 4,9 Milliarden Euro mit Großmotoren und Turbomaschinen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Standorte in Augsburg, Oberhausen, Berlin, Hamburg und Ravensburg auch unter der neuen Eigentümerstruktur mindestens bis Ende 2030 erhalten bleiben. Betriebsbedingte Kündigungen seien in diesem Zeitraum ausgeschlossen.

"Schlankere Strukturen und Prozesse geben Everllence die Chance auf weiteres Wachstum in attraktiven Märkten wie Datenzentren, Energiewirtschaft und Schifffahrt", sagte VW-Chef Oliver Blume. "Gleichzeitig können wir uns damit noch stärker auf unser Kerngeschäft konzentrieren."

Die Transaktion soll Ende 2026 abgeschlossen werden. Regulierungsbehörden müssen noch zustimmen.

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June 25, 2026 00:51 ET (04:51 GMT)

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